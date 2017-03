Sabato sdoppio. Una la faccio piccola piccola con due pareggi di Premier League che mi piacciono, Hull-Swansea e Bournemouth-West Ham. E' un ambetto remunerativo che si può fare.



Andiamo alle cose di casa. Un solo anticipo odierno di Serie A, il derby genovese. E qui mi chiedo: perchè nell'attuale posizione di classifica le squadre dovrebbero rischiare di avvelenarsi il finale di stagione perdendo contro gli "odiati" cugini? La X salverebbe il salvabile e condurrebbe verso spiagge più tranquille. E' un ragionamento che si può fare, se lo condividete buttatevici.



Serie B. Non toccherei nemmeno con i guanti da uranio Latina-Carpi, per la intricata situazione societaria dei pontini. Benevento-Entella e Cittadella-Perugia mi sembrano possibili quanto evidenti over 1.5. La vittoria in casa la vedo a Salerno, il Brescia arriva da quattro sconfitte in trasferta e il trend è sotto gli occhi di tutti.



La quaterna non è malaccio per niente. Le altre idee arriveranno da voi, visto che siamo di SFIDA A MISTERPALMIERI. Inondateci di proposte, consigli, suggerimenti, di tutto insomma. Aspettiamo i nostri soliti amici vincenti e qualcuno tra i nuovi, per poterli mettere in prima pagina lunedì, qui su CM. Tocca a voi!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Genoa-Sampdoria X (quota 3.30)

Salernitana-Brescia 1 (1.65)

Benevento-Entella over 1.5 (1.33)

Cittadella-Perugia over 1.5 (1.33)



e poi



Hull-Swansea X (3.15)

Bournemouth-West Ham X (3.40)



La quaterna vale 48 euro con 5 euro, la seconda 53 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe