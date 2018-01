Ventiquattro reti in sei partite non sono tante, sono un'enormità. Questi precedenti ci dà Pescara-Perugia. E di questi ci si può fidare, Zeman è una garanzia in più. Anche se da quattro partite il Pescara sembrerebbe un altro. Io mi fido della storia di questa gara e della storia del boemo. Se a Pescara si segna presto, si finisce la mattina di sabato.



Sempre in tema di gol restiamo anche in Ligue 1 e in Liga. Le francesi di cui parliamo sono Digione e Rennes, le quali hanno un ruolino di gol subiti che non può farti sedere a pensare cose diverse da "entrambe segnano"; le spagnole di cui parliamo sono Atletico Bilbao ed Eibar, in pieno derby basco. I padroni di casa filano che è un piacere, sedici punti in otto partite dopo l'inopinata sconfitta in Coppa col Formentera; gli ospiti hanno messo sotto come un tappeto l'Atletico Madrid dovendosi piegare in una sfida che li aveva visti migliori di chi ha vinto per poi pareggiare in rimonta contro il Malaga. Squadre in salute. Mi fido anche di loro.





I CONSIGLI DI VENERDI'





Pescara-Perugia over 3.5 (quota 2.55)



Digione-Rennes gol (1.75)



Atletico Bilbao-Eibar gol (1.95)





Il terno vale 8.70 volte la posta



