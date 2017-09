Partitone quello tra Pescara e Frosinone, nottata di serie B da far paura. Due squadre che faranno parlar di loro per tutta la stagione, questa è una scommessa facile e già vinta. Non sarà la classica gara all'insegna dei tatticismi, i gol scendono tipo cascata. Over 3.5 è da applaudire e scegliere, senza problemi. Poi vedremo.



Lilla-Bordeaux e Amburgo-Lipsia, match di campionati differenti che hanno un minimo comun denominatore. E cioè che entrambe le squadre di casa devono metter mano agli infortuni e provare a tirare su una squadra competitiva. Non è un compito facile, quindi la X2 è quanto di più salutare.



La quaterna è targata PSG. In casa del Metz. La sua multigol non è pagata malaccio. E la quaterna non è pagata poco, anzi.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Pescara-Frosinone over 3.5 (quota 2.22)

Lilla-Bordeaux X2 (1.48)

Metz-PSG multigol/trasferta 1/3 (1.38)

Amburgo-Lipsia X2 (1.21)



La quaterna vale 5,48 volte la posta.



@calcioepepe