Strana serata di Monday calcistico. La partita che comanda è quella del Chelsea. Può finire anche 6-0 contro la cenerentola West Bromwich ma viste e considerate le ultime dei blues, mi preoccupa un po' la maretta che potrebbe esserci contro Antonio Conte. Sono praticamente certo che, se dovesse mai perdere questa, Mister Agghiacciande sarebbe a un passo dall'esonero. Quindi lascio.



Anche perchè ci sono altre tre partite che, curiosamente, mi consegnano nelle mani quasi gli stessi numeri. Che acchiappo al volo. Sono Palermo-Foggia, La Coruna-Betis e Siena-Carrarese. Le tre squadre ospiti hanno questo score di gol segnati fuori casa: 22 in 12 partite il Foggia, 15 in 10 partite il Betis, 18 in 12 partite la Carrarese. Fanno quindi un gol e mezzo (o più, nel caso dei pugliesi) alla volta. Basta questo per fidarsi e, nel caso di Palermo e Siena, squadre con la S maiuscola, unirle in un più che probabile gol. Vediamo.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Palermo-Foggia gol (quota 1.75)



La Coruna-Betis segna gol squadra ospite (1.25)



Siena-Carrarese gol (2.02)





Il terno vale 4.41 volte la posta



@calcioepepe