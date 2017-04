Non è certo la serata del botto ma un terno che non ci arricchisce si può comunque metterlo su. La partita della serata è senza dubbio il derby di Manchester, lo gioca in casa Guardiola che viene da un assurdo amarissimo ribaltone subito dall'Arsenal nella semifinale di FA Cup. Si trova di fronte uno United a pezzi, distrutto nel fisico dalla battaglia di Europa League con l'Anderlecht che ha lasciato tra i "feriti" sul campo Ibra e Rojo, ginocchia ai pezzi. In più ai box pure Pogba. Attaccherà a testa bassa dal 1', il City, e ce la farà. Contro un avversario che cercherà di limitare i danni e ripartire. Ma qui è tosta tosta.



Serata di Liga che ci regala le altre due mattonelle del terno. Il Celta Vigo va a Siviglia pensando all'unica cosa che di grande avrà da giocare e cioè la semifinale di Europa League proprio contro il Mourinho dimezzato. In casa di Sanpaoli che prende la rincorsa per agganciare l'Atletico Madrid al terzo posto cosa può fare?



Athletic Bilbao-Betis è un'altra di quelle. Anche se però gli ospiti vengono da due successi che condiscono una stagione comunque decorosa. Ma i baschi hanno altro a cui pensare, tenere il passo del Villarreal per soffiargli il quinto posto. E il terno è bello che chiuso.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Manchester City-Manchester United 1 (quota 1.85)

Siviglia-Celta Vigo 1 (1.35)

Athletic Bilbao-Betis 1 (1.35)



Il terno vale 3.37 volte la posta.



