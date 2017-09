Sul calcio diluvia. Come se piovesse. Per cui le partite di Bergamo, Verona, Roma e Udine, che sono quelle indicate come fortemente a rischio, io le lascio fuori (e se fossi in voi farei lo stesso).



Parto con l'Inter mattutina e con una bella combo che la vede vincente (più over 2.5). Cagliari, Benevento e Bologna sono appuntamenti che, a prendersi dei rischi, possono tutti materializzare dei gol. Anche ben pagati.



Fuori dai nostri confini invece c'è Hertha Berlino-Werder Brema ed è un match che scrive la storia. Per la prima volta un arbitro donna dirigerà in Bundesliga. Come si fa a non inserirlo nel pronostico?



E ASPETTO VOI PER LA SFIDA A MISTERPALMIERI. INVENTATEVI UN BEL COLPO (DA SEI O SETTE CONTRO UNO IN SU) E ANDRETE LUNEDI' IN PRIMA PAGINA, CON UN PEZZO A VOI DEDICATO. FORZA!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Inter-Spal 1/over 2.5 (quota 1.60)

Cagliari-Crotone gol (1.75)

Benevento-Torino gol (1.62)

Bologna-Napoli gol (1.90)

Hertha-Werder gol (1.68)



La cinquina vale oltre 14 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe