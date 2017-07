Dopo l'Europeo Under 21 va a chiudersi anche la Confederations Cup, nientepopodimeno che prove di Russia 2018. Se n'è andato Cristiano Ronaldo a presentare urbi et orbi i suoi gemellini, quindi la pratica terzo posto dovranno scucchiarsela i compagni rimasti per fare a sberle col Messico. Partita già vista, nel girone, finita 2-2 con la capocciata del neo-romanista Hector Moreno che aveva battuto in elevazione e acrobazia uno come Fonte, tra i calciatori più alti della crosta terracquea. Comunque, alla finalina terzo e quarto spesso si arriva stanchi e demotivati: nonostante manchi un cannone come CR7, prevedo un bell'over 2.5.



Ma la ciliegia è lassu, con la finale Cile-Germania. Continuo a pensare che i tedeschi siano una bella squadra, ma non mostri. Contro i messicani due gol in un minuto, 6' e 7' del primo tempo, hanno fatto andare tutti al cinema. Ma qui? Vidal ha augurato al compagno di Bayern, Kimmich, di rivedersi in finale. Ma conoscendo la "garra" di Arturo, non credo proprio che voglia vedere l'amico-nemico alzare il trofeo. Per stendere il Cile dovranno passargli fisicamente sopra. Possibile, ma non facile.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Cile-Germania 1X (quota 1.54)

Portogallo-Messico over 2.5 (1.62)



L'ambo vale 2.49 volte la posta.



Twitter: @calcioepepe