Tutti ma proprio tutti tutti tutti al Nou Camp per vedere il derby. Ma soprattutto per conquistare il passaggio del turno in Coppa del Re, che è ancora da ottenere dopo la sconfitta (0-1) in casa dell'Espanyol. Ma soprattutto soprattutto soprattutto per salutare un grande, un vero leader dello spogliatoio, un capitano sotto la pelle come Mascherano, che cambia continente e maglia. I blaugrana potrebbero farsi distrarre da questo? Non credo proprio, visto che c'è un derby perso da vendicare. Se non si ferma, il Barcellona dilaga.



Coppa anche in Francia dove tra Strasburgo e Lilla si può andare serenamente di gol, non essendo di fronte due difese di acciaio. In Bundesliga 2, invece, tra Dresda e St.Pauli si potrebbe accendere la lampadina del pareggiotto che non fa male. Nessuna delle due ingrifa più di tanto. E la posizione in classifica fa prevedere il punto della salute. Che fa bene come e più della maglietta della salute.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Barcellona-Espanyol 1/primo tempo (quota 1.41)



Strasburgo-Lilla gol (1.87)



Dresda-St.Pauli X (3.25)



Il terno vale 8.56 volte la posta.



