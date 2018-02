Ultimo atto di semifinale di Coppa del Re di Spagna, con un grande appuntamento quale Valencia-Barcellona. Al Nou Camp finì 1-0. Quindi Zaza e compagni debbono risalire la corrente. Questo potrebbe essere il motivo-base, anche se solo di un gol stiamo parlando. Basta scoprirsi leggermente e i blau ti seccano. Oltretutto arrivano da una brutta esibizione nel derby pareggiato in extremis con l'Espanyol, nella Liga. Loro sono il Barcellona, non posso credere nemmeno volendo che ne sbaglino un'altra.



Ritorno dei quarti di finale di Coppa in Turchia, tra Galatasaray e Konyaspor. All'andata fu 2-2. Gli ospiti devono mettere la testa fuori. Non credo a una partita chiusa, soprattutto se i padroni di casa dovessero guadagnarsi presto il vantaggio. Over 2.5.



Ottavo di finale di Coppa di Francia tra Grenoble e Strasburgo. Nella storia di questa sfida, ovunque giocata, esiste soltanto un over 2.5 e risale al 2001, quando c'erano i dinosauri. Io mi fido che la striscia continui, anche perchè si parla di partita secca.





I CONSIGLI DI GIOVEDI'





Valencia-Barcellona 2 (quota 1.62)



Galatasaray-Konyaspor over 2.5 (1.60)



Grenoble-Strasburgo under 2.5 (1.75)





Il terno vale 4.53 volte la posta



@calcioepepe