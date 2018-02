E dopo Real Madrid-PSG ecco Chelsea-Barcellona. La prima ha tenuto fede alle attese e ha regalato quattro reti. Vediamo Antonio Conte. In questa Champions League l'urna di Nyon ci ha tirato in faccia questi due girotondi ad altissimo livello, ce li dobbiamo godere al massimo, televisivamente parlando. I blaugrana sono tornati alla vittoria in Liga contro il pimpante Eibar dopo due scandalosi pareggiacci; il Chelsea si è appena liberato di un Batshuayi che appena arrivato a Dortmund ha detto di essere il fratello gemello di Aubameyang.



Insomma, qui ci sarà più tattica, almeno da parte di Conte, di quello che abbiamo visto a Madrid. Ecco perchè ci sta l'under 2.5, nonostante in campo ci sia la crema della crema.



Bayern-Besiktas fa sorridere solo per un motivo. E cioè che gli ospiti giocano in trasferta perchè hanno vinto il girone, a differenza di Lewandowski e soci. Besiktas sensazionale nei gruppi ma qui, nonostante a Monaco ci sarà l'iradiddio dei turchi sugli spalti, non scherziamo mica. Handicap e via andare.



Nel pomeriggio va in scena anche una partita di campionato francese, Troyes-Digione. La speciale graduatoria delle partite in trasferta ci testimonia che peggio del Digione c'è solo l'influenza. La quota del Troyes non si può proprio lasciare in mezzo alla strada.





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Chelsea-Barcellona under 2.5 (quota 2.00)



Bayern-Besiktas 1/handicap (1.41)



Troyes-Digione 1 (2.55)





Il terno vale 7.19 volte la posta



@calcioepepe