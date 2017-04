La partitona del giorno è in Premier League, all'Old Trafford c'è il Chelsea del Sor Antonio che si trova di fronte al grande Mou. Il quale pensa certamente di vincere l'Europa League, che se non ce l'ha in pugno quasi. Qui sono cavoli molto più amari ma se i blues riescono a passare indenni il titolo praticamente ce l'hanno attorcigliato alle braccia.



Prima è in programma West Bromwich-Liverpool e, nonostante non ci sia già il numero attaccato di fuori, per me il sor Klopp va a prendersi altri tre punti, anche perchè il momento è d'oro nonostante gli infortuni di Lallana e Manè.



Passo alla Liga. Dove ho visto un buon Valencia che, uscito fuori dalla lotta per non cadere giù, si è messo a giocare un discreto calcio, Zaza sembra rinato. Arriva un Siviglia accigliato e nerissimo perchè nonostante la classifica il periodo non è di quelli migliori. Affido la doppia nelle mani di Zaza.



Tracimo e prendo in esame le squadre che hanno giocato e rigiocheranno in Europa League. Stanchezza e testa per aria mi indicano tutti over 2.5 per Bastia-Lione, Darmstadt-Schalke, Ajax-Heerenveen e Granada-Celta.



E lasciatemi un pezzo di uovo, non ve lo mangiate tutto.

P.S. Domani sono di nuovo qui, non mi lasciate da solo che c'è la serie B!





I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Manchester United-Chelsea X2 (quota 1.44)

West Bromwich-Liverpool 2 (1.90)

Valencia-Siviglia 1X (1.45)

Bastia-Lione over 2.5 (1.55)

Darmstaadt-Schalke over 2.5 (1.75)

Ajax-Heerenveen over 2.5 (1.35)

Granada-Celta over 2.5 (1.80)

La settina porta 130 euro con 5 euro, escluso bonus

L'attacco è tutto per voi che leggete questa rubrica e che interagite qui, portando il vostro contributo da innamorati di calcio prima di tutto. E' a voi che va il mio migliore augurio di, con uovo, colomba, parenti e.... Sì, calcio d'inizio!