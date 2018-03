Ho visto le ultime partite del Foggia. Diciotto punti in otto partite. Una voglia di andare a prendersi i tre punti ovunque e in qualsiasi situazione. Per esempio all'ultima, contro il Cesena che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Solo undici invece i punti del Parma nelle ultime otto. Il Foggia è secondo al solo Cittadella in trasferta. Vuoi vedere che domenica... Singola che più singola non potrebbe, la quota si può acciuffare.



La multipla si basa sulle grandi di Serie B. Ovvero il Palermo che per risalire la china e issarsi dove gli spetta deve assolutamente battere il Carpi, in momento fiammeggiante ma forse più su di dove si pensava fosse. Oppure l'Empoli, squadrone che ci ha abituato ad andare in gol come le grandi di Spagna. Va a Pescara (il suo ultimo successo il 10 febbraio) e può fare gli occhi cattivi anche lì.



Chiudo il terno con una quotina piccola ma enorme nella Serie B (Liga2) spagnola. Il Saragozza, sesto in classifica e sull'ultimo gradino utile per i play-off, ospita il cenerentolone Siviglia B. I primi vengono da sette vittorie inframezzate da un pareggio, i secondi da tredici (!!!) sconfitte inframezzate da una vittoria. In più, dal 2016 il Saragozza non ha mai vinto con il Siviglia B.



Se non succede anche questa volta possiamo prendercela soltanto con il vento. E parlarci a lungo.





I CONSIGLI DI DOMENICA



Parma-Foggia 2 (quota 3.89)



e inoltre



Palermo-Carpi 1 (1.85)



Pescara-Empoli 2 (2.15)



Saragozza-Siviglia B 1 (1.35)



Il terno vale 5.36 volte la posta



