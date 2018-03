Seratona di Serie B che sembra fine agosto, tutte a cena!!!! In rispetto della Santa Pasqua che arriva, ovviamente.



Le ho divise in questo modo, da una parte parlano i numeri e dall'altra quello che mi piace. Allora, dirigiamoci sui numeri o meglio ancora sugli under/over. Sono andato sulle squadre (ne ho prese due anche nella serata di Serie C) che hanno uno sbilanciamento netto per quanto riguarda gli under (o over) fatti registrare finora. Ovvero: per il Carpi ci sono 21 under fatti su 31 partite; per lo Spezia 23 su 32; per il Venezia 20 su 31; per l'Empoli invece andiamo sull'over dove siamo a 20 su 31. In Serie C, 21 under su 29 per il Monza e 19 su 30 per il Siena. Senza inventarsi niente, verrebbe una sestina a oltre 18/1 senza bonus. Un'enormità. Ci si può provare.



Dall'altra parte invece ho tirato giù una quaterna con la fissa che mi piace di più, il Foggia (a Parma ha perso una partita da mettersi le mani nei capelli, in dieci...) e le tre doppie che mi convincono: Avellino-Brescia-Palermo. Naturale, siamo su ben altre quote ma...



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Carpi-Ternana under 2.5 (quota 1.57)



Cittadella-Spezia under 2.5 (1.53)



Empoli-Salernitana over 2.5 (1.76)



Frosinone-Venezia under 2.5 (1.70)



Livorno-Monza under 2.5 (1.60)



Pontedera-Siena under 2.5 (1.60)



e inoltre



Foggia-Pro Vercelli 1 (quota 1.85)



Avellino-Parma 1X (1.44)



Brescia-Pescara 1X (1.28)



Entella-Palermo X2 (1.26)





La sestina vale 18.3 volte la posta escluso bonus, la quaterna vale 4.2 volte la posta



