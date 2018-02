Il Napoli di Lipsia mi ha lasciato di stucco. Tutto mi aspettavo tranne che tanti titolari in campo. E che facessero così bene, poi... Ora, accantonato l'affaire-Europa League, Sarri ci deve far vedere la sua faccia migliore. Se torniamo alla coda del campionato scorso, fu un Napoli da mille e una notte con lode. Qui ne mancano ancora troppe ma se prende la rincorsa... Il Cagliari tira a fare bingo e a scompaginare il campionato. Ma deve trovare la notte di Natale o giù di lì.



Gioca la mia squadra portafortuna, in Portogallo. In casa del Braga non c'è troppo da divertirsi ma i numeri mi suggeriscono una cosa. Sono ben sette uscite esterne sette (!) che il Tondela fa registrare il no-gol. Per come stanno andando le due squadre quest'anno, credo che possa essere arrivato il momento di sfatare



Il Levante di Pazzini non può stare a far troppo di conto e se non vince le partite interne che deve assolutamente provare a vincere allora gli cantiamo il de profundis. Ma il Betis non è d'accordo, non è uno zerbino per i piedi. E lo ha fatto vedere segnando tre reti al Real Madrid (prendendone cinque...). L'over 2.5 non dovrebbe essere un'avventura.



Così come il gol in Bundesliga tra Dortmund e Augsburg. I gialloneri sono stati fortunatissimi contro l'Atalanta ma hanno preso la via. L'Augsburg è squadra quadrata, fa punti in casa e fuori. Non la vedo già morta prima di scendere in campo. Anzi.





I CONSIGLI DI LUNEDI'



Cagliari-Napoli 2 (quota 1.36)



Braga-Tondela gol (2.10)



Levante-Betis over 2.5 (1.84)



Borussia Dortmund-Augsburg gol (1.75)



La quaterna vale 9.19 volte la posta.



@calcioepepe