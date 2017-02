Oggi il consiglio, la proposta, il suggerimento è un biglietto per sognare. Perchè non mi dite che si giocano altre partite al mondo. Per me si gioca soltanto Real Madrid-Napoli. Punto. E si va a disputare l'andata in casa dei blancos proprio perchè il Napoli è arrivato primo nel girone e CR7 no. Quindi nessuna paura, oltretutto adesso che la squadra di Sarri ha innestato le marce alte e ha forse il giocatore con il rendimento più esplosivo in tutto il mondo: Mertens. Al contrario, i bianchi non stanno convincendo affatto. Sogno ripartenze belluine, a campo aperto, con la fanteria giapponese che popola l'attacco napoletano a fare a pezzi l'intimorita fase difensiva avversaria. Ma mi chiedo: è solo un sogno o può accadere davvero? Oggi si guarda la partita con in mano l'X2. La quota è più che dignitosa. Si va con Sarri. Se non oggi, quando?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Real Madrid-Napoli X2 (quota 2.55)



Twitter @calcioepepe