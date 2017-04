Si prende la rincorsa da Sampdoria-Fiorentina. Bella partita dell'ora di pranzo, il gol non si fatica a pronosticarlo e metterlo subito nel carrello della spesa. Anche Bologna-Roma e Cagliari-Torino viaggiano sullo stesso binario. E con la testa per aria, non mi sorprenderei troppo se la Roma trovasse molte difficoltà al Dall'Ara. Lazio-Napoli è lo splendido posticipo della serata, qui voglio provare con la combo X2/gol.

Chiudo la proposta di oggi con il solito salto in Premier League. Sunderland-Manchester United è un 2 enorme, anche dopo le velenose dichiarazioni di Ibra che ha spinto i suoi compagni a non essere più dei "gattini". Mentre Everton-Leicester è un altro bel gol da tenere presente.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Sampdoria-Fiorentina gol (quota1.57)

Bologna-Roma gol (1.80)

Cagliari-Torino gol (1.48)

Lazio-Napoli X2/gol (2.10)

Sunderland-Manchester United 2 (1.35)

Everton-Leicester gol (1.80)



La sestina vale 106 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe



Vi ricordo che scendete in pista voi per la SFIDA A MISTERPALMIERI, aspettiamo le vostre indicazioni, motivazioni, sensazioni ec ecc. Chi regalerà la proposta vincente si ritroverà lunedì in prima pagina. Mi raccomando, tanti di voi sono delle presenze quasi fisse il lunedì! Buona fortuna!