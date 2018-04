Questa volta me ne piacciono davvero troppe. Una delle basi più azzeccate sembrerebbe essere Roma-Genoa under 2.5: Ballardini si copre, i giallorossi forse senza Dzeko, bisogna spiegare altro? Oppure Benevento-Atalanta X2/over 2.5, i gol nerazzurri arriveranno e De Zerbi ha saputo lucidare i suoi al meglio, retrocederanno ma ormai le brutte figure le hanno lasciate da parte. Fiorentina-Lazio appare un altro bell'overone: togliamo il derby e vediamo quanto segna la squadra di Inzaghi, senza dimenticare la striscia di Pioli. E siamo già a tre. Napoli-Udinese non si può proprio fare: 1/over 2.5.



Chiudo con due di Liga, scritte sui muri. Valencia-Getafe è 1, Real-Madrid-Athletic Bilbao è 1/combo. Perchè? Perchè l'idea di stare a guardare sabato prossimo la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Siviglia non piace per niente ai blancos. E quando i blancos si arrabbiano, fanno gol col pallottoliere. Aspettando il Bayern, la settimana prossima.



PS. La Sfida a MisterPalmieri? Preparatevi per il week-end. Vi aspetto carichi.







I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Napoli-Udinese 1/over 2.5 (quota 1.58)



Roma-Genoa under 2.5 (2.00)



Fiorentina-Lazio over 2.5 (1.80)



Benevento-Atalanta X2/over 2.5 (1.92)



Valencia-Getafe 1 (1.50)



Real Madrid-Athletic Bilbao 1/over 2.5 (1.52)



La sestina vale 24.9 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe