La giornata è tutta di Inter-Napoli, match che si dilata fino a scudetto e zona Champions. Sono punti fantasmagorici in ballo. La Juve ha passato il turno abbattendo il Tottenham; potrebbe essere un enorme vantaggio per Sarri, che deve provare a non fermarsi più almeno fino allo scontro dello Stadium. Icardi e Spalletti metteranno il piede nella porta ma potrebbe non bastare.



Fiorentina-Benevento è diventata una partita assurda, dopo quello che è successo. Potrebbe essere meno scontata e bloccata del previsto.



In Serie B, l'Empoli dovrebbe riprendere il cammino, dopo due pareggi.



Per chiudere la cinquina faccio un salto in Premier League e in Bundesliga. In entrambe le sfide, l'opzione gol dovrebbe rivelarsi la migliore. Con due squadre, il Tottenham e il Dortmund, sotto choc per il cataclisma patito in Europa.



ADESSO STA A VOI. LA SFIDA A MISTERPALMIERI ASPETTA LE VOSTRE IDEE MIGLIORI. IL PROGRAMMA E' TALMENTE APERTO CHE ANDARE IN PRIMA PAGINA SEMBRA QUASI FACILE!



I CONSIGLI DI DOMENICA



Inter-Napoli 2 (quota 2.05)



Fiorentina-Benevento gol (1.90)



Empoli-Entella 1 (1.47)



Bournemouth-Tottenham gol (1.70)



Dortmund-Francoforte gol (1.70)





La cinquina vale 16.5 volte la posta escluso il bonus



