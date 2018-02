Domanda: vi ricordate un'altra partita di Champions in cui la vittoria interna del Real Madrid era quotata 2.50? Io ho solo una risposta: ASSOLUTAMENTE NO.



Questa è un premessa utile per quella che potrebbe rivelarsi la più intensa partita dell'andata degli ottavi di Champions League. In più, ci troviamo di fronte a un Cristiano Ronaldo che arriva dalla tripletta alla Real Sociedad. E quindi è carico come una sorpresa a molla. Certo, i blancos arrivano da una stagione orrenda nella Liga, mai così male. Certo, contro c'è il PSG dei soldoni, dei campioni, dell'odiato Neymar. Io credo che sia la serata giusta per provare a dare un calcione a tutto, Zidane sa come fare. E a quella quota si suona la tromba e ci si prova.



L'altra partita della sera è Porto-Liverpool, con Salah che non si ferma più e viaggia alla media di un gol ogni quando pare a lui. Ma il Porto è squadra strana, che viene da tre vittorie in fila e che proverà di sicuro a togliere gli spazi per non farsi fare del male dalle ripartenze dei rossi di Klopp. Alla supersonica quota di 3.60, il pareggio non è una bestemmia. L'unica volta che si sono trovate in Portogallo finì 1-1.Era il 2007. Ed era il Liverpool di Gerrard e Mascherano, mica baubaumiciomicio. Magari si ripete.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Real Madrid-PSG 1 (quota 2.50)



Porto-Liverpool X (3.60)



L'ambo vale 9.00 volte la posta



@calcioepepe