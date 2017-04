Verona-Novara resterà nella storia di questo campionato di serie B 2016/2017. A quei tempi era un Verona al comando, veniva da due gran belle vittorie contro Trapani e Spezia. Nessuno avrebbe mai potuto anche solo immaginare un passo falso come quello che arrivò al Bentegodi contro il Novara, che invece zoppicava. Uno 0-4 impensabile che si rovesciò sulle teste gialloblù. Ora si gioca il ritorno di quella gara, molto è cambiato, i veneti sembrano vedersi sfuggire Frosinone e Spal. E in più vogliono questa vendetta calcistica. La quota del 2 a Novara è molto interessante.



Le ultime dodici partite del Crystal Palace non sono mai finite in parità. Le ultime cinque sono finite con almeno un gol segnato. Le ultime venti dell'Arsenal sono finite con almeno con un gol segnato. Che facciamo? Vogliamo pensare che si squaderni l'universo con un no-gol? Non scherziamo.



Real Sociedad-Gijon: nelle ultime otto sfide faccia a faccia sono state segnate ben ventinove dicansi ventinove reti. Un solo solingo zero a zero in mezzo a uno sfracello di over. Basta così?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Novara-Verona 2 (quota 3.10)

Crystal Palace-Arsenal gol (1.62)

Real Sociedad-Gijon over 2.5 (1.72)



Il terno porta 43 euro con 5 euro.



