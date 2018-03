C'è da divertirsi. Con un programma di amichevoli internazionali da farci dimenticare che non vediamo la propria squadra del cuore da troppo tempo. Vado su uno "spezzatino". La prima accoppiata vede la partita dell'Italia, che si sposta nientepopodimeno che a Wembley. Le sberle prese da un'Argentina più che sperimentale, il fatto che un'altra sconfitta farebbe crollare sottozero l'autostima di un ambiente che al momento ancora non c'è e il dato che è dal 2014 che non subiamo due sconfitte attaccate mi porta a dire che la quota del gol è quasi un regalone. Chiudo l'ambo "azzurro" (si fa per dire) con una delle partitone del giorno, Spagna-Argentina. Si giocherà al Wanda Metropolitano di Madrid, zona Atletico. Anche qui gol, anche qui bella quota.



Mi trasferisco sull'altra multipla, che parte invece da altri motivi. Si giocherà in campo neutro, che in fatto di amichevoli vuol dire partite molto più aperte e piene di gol (Serbia-Marocco e Portogallo-Egitto dell'ultimo venerdi' insegnano...). Si va su Macedonia--Azerbaigian (ad Antalya, in Turchia), Bosnia-Senegal (Le Havre, Francia), Tunisia-Costa Rica (Nizza, Francia) e Nigeria-Serbia (Londra, The Hive Stadium). Ovviamente tutti gol.



Chiudo con l'altra partitona della serata, quella di Berlino tra Germania e Brasile, a Berlino. Il 7-1 del Mondiale di quattro anni fa è l'ultimo precedente tra le due nazionali. Qui, al di là della voglia di rivincita verde-oro, ci saranno molti ma molti gol di meno. Forse addirittura nessuno, visto che quando c'è Alisson in giro i "clean sheet" sono ordinaria amministrazione. A noi basta la X, con la quotona che si ritrova.







I CONSIGLI DI MARTEDI'



Inghilterra-Italia gol (quota 2.10)



Spagna-Argentina gol (1.80)







e inoltre





Macedonia-Azerbaigian gol (quota 2.07)



Bosnia-Senegal gol (1.86)



Tunisia- Costa Rica gol (1.87)



Nigeria-Serbia gol (1.83)





e inoltre





Germania-Brasile X (quota 3.50)





L'ambo vale 3.78 volte la posta, la quaterna vale 13.1 volte la posta



