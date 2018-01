Venerdì pre-Befana da volare con la scopa davanti alla Tv. Perchè questa Udinese, che sotto Oddo è diventata la squadra-spettacolo della Serie A, non si può non ammirare. Ma soprattutto perchè Fiorentina-Inter è un gran bell'anticipo serale. Che si fa ancora più interessante visto il buon momento viola e la stasi nerazzurra.



Sono sfide che meritano una combo. Il Chievo sta facendo schifo e non mi sbaglio. Da Chievo-Spal in poi (fine novembre) è stato un calvario culminato con la sconfitta di Benevento. Dura rialzarsi proprio contro una Udinese così in volo. Ma che comunque il golletto lo prende spesso. X2/gol a 2.25 mi sembra il suo. E anche il nostro.



Fiorentina-Inter invece la vedo al contrario. I viola avrebbero potuto e dovuto vincere contro Ringhio Gattuso. Che è riuscito a rimettere la barca in linea di galleggiamento subito dopo il gol di Simeone. Contro la milanese di alta classifica debbono replicare la prestazione e se possibile migliorarla, se vogliono punti. Spalletti cerca Icardi, Perisic e tutti quelli che gli sono via via scivolati dalle mani in queste ultime. E non è detto che li ritrovi a Firenze. 1X/under 3.5 alla pari è un bel provarci.

Anche la FA Cup è di scena. Col derby di Liverpool, nientepopodimenoche. L'Everton non scende in campo per togliere le cartacce intorno alle bandierine, statene certi. Qui la vedo gol. Così come Mourinho contro il Derby non starà ad aspettare per rigiocarsi l'ambaradan al replay.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Fiorentina-Inter 1X/under 3.5 (quota 2.00)

Chievo-Udinese X2/gol (2.25)

Liverpool-Everton gol (1.80)

Manchester United-Derby 1 (1.25)



La quaterna vale 10.1 volte la posta

@calcioepepe