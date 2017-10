E' la serata di Inter-Milan, derby che chiude il week-end di fuochi e fiamme in Serie A. Diciamo che Spalletti lo può perdere più di quanto non possa fare il collega Montella? Senza dubbio sì ma anche per questo non vedo una partita blindata al duecento per cento. Per me i gol ci saranno, più che prevedibile nel derby cinese.



Da quando ho visto le partite di questo turno mi è saltata all'occhio Crotone-Torino. Sfida orfana di Belotti, quandi qualcosa di diverso da quella che si sarebbe vista col Gallo in campo. Vedo una X grossa come quella di X Factor, sarà convinzione mia ma potrebbe non fare feriti.



La terza base della mia giornata è Sampdoria-Atalanta, se vi sembra banale il gol fatemelo sapere. Ma banale non sempre vuol dire sbagliato...



NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI DI DOMENICA SARETE VOI A FARMI SAPERE CIO' CHE E' GIUSTO. MASSIMA FIDUCIA, MI RACCOMANDO!



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Inter-Milan gol (quota 1.60)



Crotone-Torino X (3.45)



Sampdoria-Atalanta gol (1.65)





Il terno vale 9.10 volte la posta.







