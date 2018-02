Le due semifinali di ritorno della Coppa Italia? Eccole. Nel buco del meteo creatosi tra la neve di domenica scorsa e quella che dovrebbe scendere tra qualche giorno. Clima gelido ma partite infuocate, anche per i risultati dell'andata. L'Atalanta aveva schierato le terze linee - nella partita rinviata - proprio perchè quella che le interessava davvero era questa. Deve scalare la montagna dello 0-1 (Higuain) subito a Bergamo e, visto che al turno precedente sbancò Napoli, vuole provarci. E' una squadra in grande condizione. Ma di fronte c'è la Juve che vede un altro trofeo. E nonostante le pesanti assenze non lascerà nemmeno una briciola di pane. Si segnerà da tutte e due le parti?



Dall'altra ancora meglio. Finì 0-0 a Milano tra Milan e Lazio. Ora a Roma si va sul pesante. Anche perchè un gol potrebbe fare la differenza. La Lazio sembra essere tornata quella da terzo posto, il Milan sembra essere diventato quello che si sognava all'inizio. Bellissima partita, anche per i neutrali che si metteranno alla tv. Potrebbe essere un under 2.5.



Un'occhiata in Spagna, dove la Liga manda in campo le sue. Un terno si può mettere su. Con il Valencia che ne segna a pacchi in trasferta (giocherà al nuovo San Mames di Bilbao). Con la quota del Getafe, che sembra solo da scartare. E con l'over 2.5 tra Malaga e Montella, che ha la testa a Manchester. Ma ne segna e ne subisce.





I CONSIGLI DI MERCOLEDÌ





Juventus-Atalanta gol (quota 2.30)



Lazio-Milan under 2.5 (1.85)





e inoltre





Atletico Bilbao-Valencia 2 (2.80)



Getafe-La Coruna 1 (1.91)



Malaga-Siviglia over 2.5 (2.12)





L'ambo vale 4.25 volte la posta, il terno vale 11.3 volte la posta



@calcioepepe