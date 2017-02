Altro venerdì di Serie A, questo con Juventus-Palermo. Fu tra le più brutte all'andata, con un gol nella ripresa e una vittoria che quasi non ci stava, ma qui è tutto diverso. La Juve è lanciata verso il sesto scudetto di fila e il Palermo verso la retrocessione. Qui non si scherza e sulla carta non può esserci partita. Combo 1/no gol.



La stessa cosa succede in Corsica, dove tra Bastia e Monaco c'è praticamente un oceano di calcio e di gol. Mi piace però una combo diversa. La X2/over 2.5.



Latina-Novara è altro, ed è una partita che viaggia su un equilibrio ben diverso dalle succitate. Il Latina arriva da tre sconfitte, il Novara da tre pareggi. Vado con la doppia interna e passo oltre.



Augsburg-Leverkusen, in Bundesliga. C'è una stranezza nella storia di questa partita. Dopo anni e anni di sfide senza MAI un pareggio, le ultime quattro sono terminate così. Se è un trend completamente cambiato, bisogna fidarsi. Ci proviamo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Palermo 1/no gol (1.65)

Bastia-Monaco 2/over 2.5 (2.30)

Latina-Novara 1X (1.33)

Augusta-Leverkusen X (3.30)



La quaterna vale 58 euro con 5 euro.



