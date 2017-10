L'inferno di una infrasettimanale di Serie A. E non solo. Aiutatemi voi con la SFIDA A MISTERPALMIERI, mi raccomando!



Nel nostro campionato tiro fuori un terno che sembrerebbe fattibile e non mal pagato. Cagliari-Benevento 1 pt/1 finale e poi due handicap che ci stanno tutti, Juventus-Spal e Roma-Crotone. A queste tre aggiungo una X che ha una quota da imbizzarrirsi, il Toro aveva saputo bloccare Dzeko e solo una mortifera punizione l'ha abbattuto. A Firenze può portare via il puntaccio.



Ma la sera, ripeto, deve essere roba vostra. Aspetto i vostri consigli come se piovesse, per mettere un pezzo con voi in prima pagina,qui su CM! Ricordo che il consiglio vincente deve essere minimo 6 contro 1. A voi!





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Cagliari-Benevento 1/1 (quota 2.25)



Juventus-Spal 1/handicap (1.32)



Roma-Crotone 1/handicap (1.44)



Fiorentina-Torino X (3.80)





La quaterna vale 16.25 volte la posta.



@calcioepepe