E' il giorno della Supercoppa italiana, a Doha, in Qatar. Ricordo che nell'anno in corso sono state giocate tre partite tra le due squadre. Una vittoria, un pareggio (la finale della Coppa Italia che poi sarebbe stata vinta nel prolungamento dai bianconeri), una sconfitta. Ma sempre molto equilibrate. Qui le cose cambiano, almeno in partenza. Perchè se proprio di partenza vogliamo parlare la Juve è arrivata prima, si è allenata prima, si è acclimatata prima. Se diamo un peso, anche piccolo, a tutto ciò, dovremo pensare che quella che è comunque la più forte avrà un vantaggio. In più credo che le paroline sussurrate dal Berlusca facciano da benzina super alla Signora, che non farà regaletti qatarioti.



Per condire la nostra giornata andiamo di Lega Pro. Le due partite in notturna del Gruppo A sembrano condividere un dato. E cioè che le squadre in trasferta, Pontedera e Prato, subiscono un mazzo di gol, una media rilevante. In casa di Siena e Tuttocuoio potrebbero non divertirsi. Per me la scelta dell'over 2.5. Inspiegabilmente a quote supersoniche.



Rimando gli auguri del miglior Natale che desiderate a domani, quando la vigilia ci riserva nientepopodimenoche una giornatona di serie B. Ma intanto godiamoci la Supercoppa. Non è poco no?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Milan 1/1 parziale/finale (quota 2.55)

Siena-Pontedera over 2.5 (2.15)

Tuttocuoio-Prato over 2.5 (2.15)



Il terno vale 58 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe