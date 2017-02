Altro che Oscar, è la grande serata della prima semifinale di Coppa Italia e tocca a Juventus-Napoli. Arriva in un momento particolarissimo: la Juve procede come un aliscafo, il Napoli si è incagliato sui bassi fondali di Madrid e Atalanta. Per non parlare di una spinosa intervista del presidente ADL. Proprio per questo credo che lo schiaffone preso in Europa e doppiato dallo "juventino" Caldara al San Paolo possa aver scosso e parecchio le fondamenta napoletane. Perciò io consiglio il parziale/finale 1/1. A una quota molto più che onorevole.



Ma non c'è solo questo. C'è il turno infrasettimanale di serie B e ben tre partite di Liga, tra le quali vado su Malaga-Betis. Per una doppia interna che non avrà quota alta ma che risente ovviamente del pessimo rendimento esterno dei calciatori di Siviglia. Per i quali però potrebbe finalmente giungere il primo pareggio in trasferta.



Chiudo la proposta della serata con tre over 1.5 in Serie B. Quelle che mi convincono sono Salernitana-Spal e Spezia-Ascoli. Ma anche Pro Vercelli-Avellino ha il suo appeal. Buona grande serata a tutti voi.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Napoli 1/1 (quota 2.80)

Malaga-Betis 1X (1.24)

Salernitana-Spal over 1.5 (1.35)

Spezia-Ascoli over 1.5 (1.38)

Pro Vercelli-Avellino over 1.5 (1.35)



La cinquina vale 87 euro con 10 euro escluso bonus.



Twitter @calcioepepe