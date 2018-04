Riappare la Champions League e si rivive la Grande Partita. Appena usciti da Cardiff, i giocatori della Juve avrebbero rivoluto incontrare subito il Real Madrid. Subito. E' arrivata l'ora. Anche se questa non è una finale ma una sfida in 180' in cui, soprattutto, i gol subiti in casa fanno più che male, malissimo. Non credo che si rischi troppo in questo match, Allegri saprà meglio di tutti noi che le qualificazioni si costruiscono e ottengono più in trasferta che in casa. Ecco perchè vado con la doppia interna, in multipla.



Al contrario, in Siviglia-Bayern non vedo partita. I bavaresi li faccio fuori portata per Montella e compagnia. I quali, dopo aver fatto secco Mou e compagnia, sanno bene che rischiano poco. E guadagnerebbero tanto. Resta il fatto che sono squadre su piani diversi. Inclinati dalla parte di Lewa e Muller. PS. Contro il Barcellona hanno fatto una signora partita ma alla fine li ho visti spalmarsi sul campo... Un segnale inequivocabile?



Il terno lo chiudo andando in Serie C. C'è un derby che sa di pareggio. Lucchese e Pistoiese sono le squadre che pareggiano di più nel Gruppo A, escluso il Pisa. Anche la classifica potrebbe far pensare a una partita senza botti. E al classico puntaccione post-pasquale.





I CONSIGLI DI MARTEDI'





Juventus-Real Madrid 1X (quota 1.53)



Siviglia-Bayern 2 (1.75)



Lucchese-Pistoiese X (3.00)





Il terno vale 8 volte la posta





@calcioepepe