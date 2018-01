Premier League domenicale con in serbo il partitone, Liverpool-Manchester City. Sarà il primo match senza Coutinho per i rossi di Klopp. E mi farei brucare un dito da un formichiere se non vedessi l Liverpool al 150%, tanto per dimostrare che il neo-blaugrana non contava un piffero. Spesso succede così. Certo, il City procede talmente tanti punti avanti che può anche giocarsela aperto. Ma io non mi stupirei affatto che da questa sfidacciona rotolasse fuori un bel pareggio.



La stessa X potrebbe essere partorita da quella assurda, impossibile e incontrollabile squadra che è l'Arsenal. Fuori casa non è l'Arsenal al meglio. Il Bournemouth poi è in altalena poco sopra la palude limacciosa della retrocessione. Darà il massimo e qualcosa in più. Non credo che il dottor Arsenio Wenger vada al Vitality Stadium e si diverta di sicuro. Gli mangeranno la giacca per portargli via punti. E i suoi sono bravi, a volte anche molto bravi ma non dei riccardocuordileone.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA

Liverpool-Manchester City X (quota 3.75)



e inoltre

Bournemouth-Arsenal X (quota 4.28)



@calcioepepe