Monday Night pieno di cose, quello che ci aspetta. A partire da Lucianone Spalletti in pista al Bentegodi con la sua bella Inter. Il Verona non può fare paura: le piccole contro le grandi stanno andando letteralmente in barca.



Si gioca anche in Serie B. Ternana e Carpi sono due organici molto simili come anima: mai battute finchè non hanno esalato l'ultimo respiro in campo. La doppia interna potrebbe valere la candela.



Terza partita italiana, Lecce-Cosenza di Serie C. Qui non riesco a capire la quota della capolista. Dovrebbe valere, sulla carta, molto ma molto di meno.



Si chiude con la Premier League e un'altra doppia. Dopo le prime schermaglie, il Newcastle è diventato una squadra vera. Al contrario, il Burnley non è mai stato quello che faceva lo sgambetto alle grandi, l'anno scorso, davanti si suoi tifosi. Quindi è X2.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Verona-Inter 2 (quota 1.40)

Ternana-Carpi 1X (1.34)

Lecce-Cosenza 1 (1.60)

Burnley-Newcastle X2 (1.40)





La quaterna vale 4.20 volte la posta



@calcioepepe