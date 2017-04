Roma-Lazio delle 12.30? Naaaaaa.....Troppo difficile e rischia di farti buttare tutto subito. Si parte invece alle 15 con una sfilata di partite che 0-0 proprio non devono finire. Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan per chiudere con Inter-Napoli di sera: mi sembra il festival dei marcatori. Mentre Genoa-Chievo è troppo troppo troppo importante per i rossoblù, risucchiati dalle gesta di Empoli e Crotone.



La mezza sorpresa ce l'ho in mente. Ed è la combo milanese 1X/gol. Sono sicuro che stasera il Napoli troverà se non la migliore Inter della stagione almeno quella più imbufalita. E uscire da una situazione simile non sarà semplice, vedrete.



PS. Oggi si decide la Premier League, perchè Everton-Chelsea e Tottenham-Arsenal non sono partite di tutti i giorni. La seconda poi mette in campo la più accesa rivalità londinese. Ci sarà da divertirsi sul serio. Ma queste due sfide si guardano e stop. Però Middlesbrough-City si può mettere nel carrello, il derby con Mou è stato brutto ma questa non si può proprio regalare ai poverelli.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Inter-Napoli 1X/gol (quota 2.20)

Bologna-Udinese gol (1.68)

Cagliari-Pescara over 2.5 (1.32)

Crotone-Milan over 2.5 (1.70)

Genoa-Chievo 1 (1.68)

Middlesbrough-Manchester City 2 (1.28)



La sestina vale 89 euro con 5 euro, più bonus.



