Turno infrasettimanale che parte con Bologna-Inter non può essere etichettato come roba da poco. Qui c'è la capolista, ancora in trasferta con Donadoni che non può perderne un'altra. Ed è qui che mi gioco la sorpresa: la X nella serata sotto le Torri non mi dispiace proprio per niente. Anche perchè finora la Pazza ha raccolto più del meritato.



In Serie B credo che il Pescara non sarebbe voluto uscire dallo stadio di Salerno, dopo essersi fatto riprendere come un bambino all'asilo. E quindi credo che l'Entella non abbia chances.



Palermo-Perugia è una bella partita che difficilmente non ci regalerà dei gol, così come Ascoli-Frosinone e Bari-Cremonese.



Si chiude con la Liga. Il Malaga è un tappeto battuto per terra da tutte, non credo che il Valencia possa esimersi (e la quota non è neanche così piccola...).



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Bologna-Inter X (quota 4.40)

Pescara-Entella 1 (1.82)

Palermo-Perugia over 1.5 (1.29)

Ascoli-Frosinone over 1.5 (1.25)

Bari-Cremonese over 1.5 (1.33)

Valencia-Malaga 1 (1.57)



La sestina vale 27 volte la posta escluso bonus!



@calcioepepe