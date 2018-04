PER UN GIORNO LASCIATE STARE LA SINGOLA E PUNTATE AL BERSAGLIO GROSSO, UNA BELLA MULTIPLA DA 6/1 IN SU E LUNEDI' SARETE IN UN PEZZO PER VOI, SOLO PER VOI (OVVIAMENTE CI FOSSE QUALCHE SINGOLA CHE VI FA IMPAZZIRE SEGNALATELA E DITECI IL PERCHE'...)



C'è un terno base nella giornata. Due segni in Serie B e uno nella Liga (con annessa combo). Da noi Empoli-Pro Vercelli e Palermo-Cremonese. Gli aghi della bilancia di una giornata molto complessa. Empoli e Palermo dovrebbero riprendere a correre, essendo decisamente migliori dell'avversario che si trovano di fronte. Barcellona-Valencia arriva subito dopo la Caporetto di Roma e le prese in giro della stampa a Messi. Credo che basti questo per capire chi scenderà in campo e con quale dose di veleno dentro.



Il terno diventa quaterna in due casi. Uno con Atalanta-Inter, l'altro con Crystal Palace-Brighton. Nel primo vado con la X perchè passare a Bergamo è durissima (e lo sa bene anche chi ci è passata come la Roma...). Nel secondo caso vado con la vittoria di Hodgson: ha una squadra che segna senza fermarsi da tredici match in fila, se escludiamo due grandi come Tottenham e Manchester City. E il nemico non sembra impossibile.





I CONSIGLI DEL SABATO



Atalanta-Inter X (quota 3.29)



Barcellona-Valencia 1/over 2.5 (1.63)



Empoli-Pro Vercelli 1 (1.36)



Palermo-Cremonese 1 (1.57)





e inoltre





Crystal Palace-Brighton 1 (quota 1.97)



La prima quaterna vale 11.4 volte la posta, la seconda quaterna vale 6.8 volte la posta





