Domenica atipica per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Ci sono due singole che mi attirano sul serio e voglio provarci. Ma prima diamo un'occhiata alla multipla.



Parto da Crotone-Roma. La vedo una partita bloccatissima, con due squadre che non vogliono rischiare. Ovvio che i calabresi facciano questo, i giallorossi vorranno prendersi i tre punti ma hanno speso tanto in Europa, soprattutto energie nervose. Combo X2/under 2.5



Al contrario, tra Benevento e Cagliari i gol dovrebbero arrivare senza tregua. Partita aperta, come pronostico e come tema in campo.



Il Toro si è inabissato quasi con le sue mani dopo che l'arrivo di Mazzarri aveva portato aria nuova e vincente. L'arrivo della Fiorentina, che ovviamente pagherà necessariamente per quelli che sono stati giorni durissimi, potrebbe far rivedere i tre punti ai granata.



Chiudo con Napoli-Genoa. Nonostante Ballardini abbia dato una spina dorsale diversa ai suoi, qui credo che Insigne e partners debbano sfogarsi. 1/handicap.



Andiamo alle due singole. La prima arriva da Marassi, dove si gioca Samp-Inter. Il Doria ha dimostrato in tante occasioni di essere uno squadrone in casa e una squadretta in trasferta. Questa è l'opportunità per ribadirlo dopo che le sberle di Crotone avranno acceso le fiamme dal naso. L'Inter dormicchia, si deve svegliare o rischia sul serio.



La seconda arriva dalla FA Cup. Il Leicester sente aria di vecchie imprese e riceve un Chelsea acciaccato dalle bastonate prese al Nou Camp, in Champions League, in senso materiale e morale (dopo aver giocato una dignitosa partita che si è messa subito storta). Gli ex-titolati dei tempi di Sir Claudio Ranieri hanno il colpo in canna. Voi che dite: lo spareranno?



E SOPRATTUTTO...QUAL E' LA STRADA PER FINIRE IN PRIMA PAGINA, LUNEDI'?



I CONSIGLI DI DOMENICA



Crotone-Roma X2/under 2.5 (quota 2.20)



Benevento-Cagliari over 2.5 (1.96)



Torino-Fiorentina 1 (2.20)



Napoli-Genoa 1/handicap (1.60)



La quaterna vale 15.1 volte la posta



e inoltre



Sampdoria-Inter 1 (quota 3.75)



e inoltre



Leicester-Chelsea 1 (quota 3.50)



