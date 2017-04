Inter-Sampdoria è la partita di Roberto Mancini. Anche se del Mancio non c'è nemmeno l'ombra. Questo per dire che è un match che vive da solo di luce piena. Questa volta importantissimo solo per i nerazzurri. E per Maurito Icardi che quando vede blucerchiato vede casa. O almeno quella che è stata casa sua, agli inizi. Mancano personaggi importanti tra i genovesi e questo mi porta a dire: 1 con handicap.



C'è anche Serie B. Con addirittura la capolista in campo. E contro un Avellino che si è messo in vetrina non più tardi di venerdì battendo nientepopodimenoche la Spal. Ma qui il Frosinone nel suo Matusa non può certo impacchettare regalie. E quindi la vittoria interna chiude l'ambo con l'Inter.



Se i numeri hanno una voce e strillano quello che vogliono dire, in questo caso è davvero un urlo. E' dal 2011 che Celta Vigo-Las Palmas termina almeno con un over 2.5, quando non con un diluvio di gol. Ma la cosa incredibile è che nei quattro anni precedenti per nove volte di fila l'over 2.5 non è MAI uscito. Beh, quale occasione migliore per una singola?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Inter-Sampdoria 1/handicap (quota 1.85)

Frosinone-Avellino 1 (1.57)



e inoltre



Celta Vigo-Las Palmas over 2.5 (1.65)



Twitter @calcioepepe