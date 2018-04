Certo, avranno contro squadre che giocano e che non mollano, una (il Cagliari) che deve ancora salvarsi e non può impacchettare regali. Ma Inter e Tottenham, che hanno quote bassissime vale comunque la pena dirlo, non possono che essere le basi della serata di Serie A-Serie B-Premier League-Liga. Anche se si esce da un orripilante-osceno-tremendo-indimenticabile Manchester United-West Bromwich. Che avrà fatto saltare questo mondo e quell'altro!



L'ambo su cui costruire è detto. Andiamo sulle altre. Per esempio una partita che sembra nata (al momento poi...) per un gol/over 2.5 fatto e finito. E cioè Ternana-Foggia (guardateli voi i numeri che a me viene da ridere...). La chiusura arriva con Cesena-Empoli e il suo "gol". L'Empoli ormai ha più che meritatamente vinto dominando il campionato, il Cesena segna di suo. Potrebbe anche finire per essere una specie di "allenamento". Chissà.



La seconda giocata è tutta sulla Liga. Siviglia e Barcellona hanno un appuntamento importante sabato con la finale di Coppa del Re. In casa di La Coruna e Celta Vigo beccheranno gol? Io dico di sì. Come dico che il Villarreal non concederà granchè al Leganes. Il Sottomarino Giallo sta dragando punti per l'Europa League...



I CONSIGLI PER MARTEDI'



Inter-Cagliari 1 (quota 1.25)



Brighton-Tottenham 2 (1.50)



Ternana-Foggia gol/over 2.5 (2.00)



Cesena-Empoli gol (1.60)



e inoltre



La Coruna-Siviglia gol (1.62)



Celta Vigo-Barcellona gol (1.57)



Villarreal-Leganes 1 (1.62)



La quaterna vale 6 volte la posta, il terno 4.12 volte la posta



@calcioepepe