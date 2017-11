Non c'è alcun dubbio che prima delle polemiche bisogna fare quadrato, formazione a testuggine ecc ecc. Perchè Italia-Svezia sembra - e lo è - la partita più importante della recente storia azzurra. Uscire dai Mondiali come abbiamo fatto di recente e cioè nel girone è stato orripilante. Questa volta sarebbe orripilante al cubo non andarci nemmeno. Ma per arrivare a Russia 2018 bisogna cancellare con la gomma quello 0-1 che ci siamo fatti da soli a Solna. Con due gol o più di vantaggio.



Ovvio che in una serata che blocca il Paese parlare di scommessa è una risata. C'è da vedere la partita e tifare: basta. Nel caso però che si voglia soffiare nella vela dei nostri, si può provare ad accendere la speranza con un risultato esatto. Un 2-0 sarebbe perfetto, riporterebbe il sorriso e l'accesso alla Coppa del Mondo che sarà. Prima - ovviamente - delle polemiche che comunque seguiranno qualsiasi esito del match di San Siro. Che è stato chiamato a supporto da Ventura. Vediamo se il Santo ha ascoltato.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Italia-Svezia 2-0 risultato esatto (quota 6.00)



