Benevento-Bologna è l'apertura in casa per i giallorossi. Contro una squadra pericolosissima. Che si è salvata per il rotto della cuffia col Toro ma che adesso vuole punti meritati e pesanti. Genoa-Juventus è piatto forte quasi come la serale, se ripensiamo all'anno scorso addirittura fu 3-1, gara chiusa già nel primo tempo. Ma qui suona altra musica.

Così come la Roma oggi si deve parare dai colpi vista la situazione. All'Olimpico sarà over 2.5. E non è difficile che accada.

Serie B che ci porta a Pro Vercelli-Frosinone e Cittadella-Ascoli per i nostri amati over 1.5, ci stanno alla supergrande.

Il colpo? Me lo trovo in Premier League. L'Huddersfield è in testa? Sì ma arriva il Southampton di Gabbiadini e Lemina. Un 2 qui per far volare il tutto.

MA ASPETTO DA VOI GRANDI COSE. NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI: SCRIVETE QUI SOTTO I VOSTRI BOTTI PER ANDARE IN PRIMA PAGINA LUNEDI'. A VOI

PS E PREPARATEVI ALLA DOMENICA!

I CONSIGLI PER SABATO

Benevento-Bologna X2 (quota 1.44)

Genoa-Juventus 2 (1.40)

Roma-Inter over 2.5 (1.65)

Pro Vercelli-Frosinone over 1.5 (1.35)

Cittadella-Ascoli over 1.5 (1.29)

Huddersfield-Southampton 2 (2.05)

La sestina vale quasi 12 volte la posta, escluso bonus.

@calcioepepe

Oggi sabato grasso. Grassissimo. Chiude con Roma-Inter, che volere di più? Ma oltre ci sono altre due partite di A. Più la B. Andiamo per ordine