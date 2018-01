E' dal 2013 che il Genoa perde in casa Juventus senza mai segnare una rete. L'ultima volta è capitato qualche giorno prima di Natale, 2-0 in Coppa Italia. Non vedo motivi perchè questo non capiti di nuovo. La Juve non trotta, galoppa; e anche se il Genoa di Ballardini ha ripreso fiato e coraggio non sono queste le partite da cui estrarre punti.



L'Eibar che ha perso di misura in casa contro Simeone e Griezmann avrebbe meritato di più, avendo giocato una gran buona sfida per tutti i 90'. Arriva il Malaga, che di certo non potrebbe mettersi di traverso se i padroni di casa si ripetessero almeno un po'.



In Premier ecco Swansea-Liverpool. Dal 2015 è sempre over 2.5. E se pensiamo che i rossi di Klopp segnano a valanga, come farebbe a non uscire adesso?



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Juventus-Genoa 1/no gol (1.51)



Eibar-Malaga 1 (1.67)



Swansea-Liverpool over 2.5 (1.60)



Il terno vale 4.03 volte la posta



@calcioepepe