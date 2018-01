Seconda stella a destra, cantava Bennato. Seconda semifinale di Coppa Italia, andata tra Milan e Lazio. Che hanno giocato contro pochi secondi fa, sempre a San Siro. Ha vinto Ringhio ma con un gol di mano di Cutrone. Inzaghi (Simone) e i suoi hanno bevuto l'amaro calice ma non meritando del tutto la sconfitta. Qui non li vedo battuti ancora, nonostante questo Milan che ne ha vinte tre in fila non sia quello di Montella.

Il quale Vincenzino va a svolgere il suo lavoro col suo Siviglia in Coppa del Re, a Leganes, nell'andata della semifinale. Ha raddrizzato la barra di Muriel e compagnia. Ma se è davvero un italiano andrà a fare il compitino in trasferta cercando di rischiare il meno possibile.

Un pareggio mi chiama come le sirene facevano con Ulisse. E' quello tra Newcastle e Burnley in Premier League. Arrivano da una serie orripilante di sconfitte, due in fila per il Newcastle e quattro per il Burnley. Un punto sarebbe aria fresca. Non vedo perchè no.

Tottenham-Manchester United è la partita della sera. Mou rischia di vedersi agganciato al secondo posto da Conte, che ha un compito molto più facile col suo Chelsea. Credo che i londinesi di Pochettino siano squadra infida per un'altra big. E con uno come Kane il colpo gobbo è a un passo. Basta solo prenderlo.

I CONSIGLI DI MERCOLEDI'

Milan-Lazio X2 (quota 1.56)

Leganes-Siviglia under 2.5 (1.63)

Newcastle-Burnley X (3.20)

Tottenham-Manchester United 1 (2.35)

La quaterna vale 19.1 volte la posta

