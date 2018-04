Siam giunti ecco Betlemme. Liverpool-Roma è l'andata della prima semifinale di Champions League. E anche soltanto a scriverlo batte il cuore. Inutile dire che nessuna delle due avrebbe potuto nemmeno sognare una cosa del genere. Per cui chi da qui prenderà la strada per Kiev sarà la vera sorpresa dell'anno. Inutile dire che dal nostro punto di vista si guarda alla Roma e punto. Di Francesco ha senz'altro capito che la strada da battere, soprattutto contro un avversario nettamente più forte in attacco che in difesa, è quella di segnare ad Anfield Road. Il gol di Dzeko al Camp Nou si è rivelato fondamentale non fosse altro per crederci di più. Ecco perchè il gol è la parola d'ordine della serata. Da una parte Salah-Firmino-Mane e dall'altra una squadra cresciuta sino ad arrivare qui. Che sa cosa deve fare per...



Due cosette per il terno della serata. Si va alla cadetteria francese. Dove la squadra più forte di tutte, il Reims, ha già vinto il torneo e va in casa dell'Auxerre, abbondantemente salvo ma in crisi totale di risultati. La doppia esterna non riesco come possa stare a quella quota enorme.



Tours-Quevilly Rouen, ultima (staccata e già retrocessa) contro penultima. Il Quevilly deve vincere per forza per accendere un lumino, piccolo che sia. Se non ci prova qui può andare a Lourdes. Ma non in trasferta, In preghiera.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Liverpool-Roma gol (quota 1.66)



Auxerre-Reims X2 (1.34)



Tours-Quevilly Rouen 2 (3.10)



Il terno vale 6.89 volte la posta



@calcioepepe