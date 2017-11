Riparte la Coppa Italia. Con un nodo. Se la Samp esce incontra la Roma in campionato il 13 dicembre, se no a fine gennaio. La prossima di campionato la Samp ha un'altra partita chiave, contro la Lazio. In teoria quindi, le due romane a Marassi in men che non si dica. Ma solo se Giampaolo (che ha infortunati) si fa buttare fuori dal Pescara. Io credo che i doriani se la giochino a fondo, per passare il turno e per procrastinare la sfida con la Roma. Che adesso tornerebbe a Marassi con gli occhi fuori dalle orbite per quel che è successo col Genoa. E' un dettaglio piccolo piccolo, ovviamente.



La Spal ha perduto un incontro fondamentale col Chievo, dopo averlo condotto a lungo. Con il Cittadella rischia grosso. La doppia esterna mi solletica.



Premier League infrasettimanale. Leicester-Tottenham riporta indietro a Ranieri-Pochettino, lo scontro che fece epoca (e che, qui potete scommettere sul sicuro se vi fanno una quota in Inghilterra, prima o poi diventerà film). Ora le differenze sono quelle che erano prima del sor Claudio. E quindi i bianchi sono molto meglio dei blu.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Sampdoria-Pescara 1/1 primo tempo/finale (quota 1.90)



Spal-Cittadella X2 (quota 2.00)



Leicester-Tottenham 2 (1.72)



Il terno vale 6.53 volte la posta



