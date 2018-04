Premier League. Nelle ultime tredici, il Tottenham non ha preso gol soltanto in tre occasioni. Mi pare che basti per allungarsi sull'opzione gol nell'impegno casalingo contro il Watford. Quota che rasenta lo spaziale. E noi? La si prende!



A questa - che resta l'idea della serata - si può provare ad aggiungere due partite che sembrano avere il crisma del gol anch'esse. E cioè la francese Lens-Paris e la tedesca Norimberga-Braunschweig. In tutti e due i casi siamo in cadetteria. La quota del terno sembra esaltante ma tengo a ricordare che la prima è il caposaldo, le altre sono il contorno.



PS E Palermo-Bari? In un momento simile per i rosa diventa davvero difficile mettere a posto quello che sembra il cubo di Rubik. O no?



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Tottenham-Watford gol (quota 2.33)



Lens-Paris gol (1.85)



Norimberga-Braunschweig gol (1.80)



Il terno vale 7.75 volte la posta



