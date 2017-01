Lazio-Chievo e Inter-Pescara potrebbero avere un pessimo record. E cioè quello di essere le prime partite della serie A 2016/2017 che servono soltanto a una delle due squadre. Perchè? Perchè il Chievo dovrebbe essere praticamente certo di salvarsi e allo stesso modo di non lottare per l'Europa, cosi' come il Pescara della retrocessione. A Lazio e Inter invece i punti servono davvero, ai romani per ripartire e ai milanesi per non fermarsi. Due vittorie interne senza brivido, la quota è quel che è.



Faccio il mio solito giretto del sabato in serie B e pesco tre classici over 1.5: da Avellino-Entella a Benevento-Carpi passando per Bari-Perugia.



Saltando in Liga, trovo una strana partita. Che da otto "edizioni", in casa o fuori, origina solo under 2.5. Alaves-Atletico Madrid è proprio così. Non mi pare il caso di andare controcorrente no?



Chiudo con la Bundesliga e un eccezionale scontro tra seconda e terza in classifica. RB Lipsia-Hoffenheim è il nuovo che avanza, squadre che hanno mostrato finora un calcio eccellente che le ha portate fino a dove sono. Non credo a una partita "chiusa", credo invece a un trionfo dello spettacolo. Ecco perchè per me qui comanda l'over 3.5. Prosit.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Lazio-Chievo 1 (quota 1.53)

Inter-Pescara 1 (1.22)

Avellino-Entella over 1.5 (1.29)

Bari-Perugia over 1.5 (1.35)

Benevento-Carpi over 1.5 (1.37)

Alaves-Atletico Madrid under 2.5 (1.62)

RB Lipsia-Hoffenheim over 3.5 (2.75)



La settina frutta 99 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe



Oggi e domani SFIDA A MISTERPALMIERI. Mi raccomando, scrivete in parecchi qui sotto i vostri consigli; orienterete la scelta degli altri e se indovinerete andrete in prima paginai su CM, nella giornata di lunedì. Via!