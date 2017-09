Cosa c'è di meglio di un mercoledì di Serie A? Sembra di tornare a quando c'erano le Coppe, si giocavano solo in quel giorno e tutti alla tv. Adesso i ritmi del calcio moderno dicono di andare in campo quando si può. Eccoci dunque. A una serata guidata da un Lazio-Napoli che più divertente non potrebbe, almeno sulla carta. Segnano come se fossero arbitri di biliardo, il gol qui non si può evitare. Mentre l'unica di pomeriggio dovrebbe essere un'altra passeggiata della Roma e un'altra botta per il Benevento, che deve assestarsi.



Il Milan ha un'altra occasione per tenere il ritmo della testa. In casa contro una Spal che l'ultima ha zoppicato: 1 e via andare. Così come la Sampdoria, molto piaciuta a Torino, può passare in casa del Verona, molto dispiaciuto all'Olimpico di Roma.



Chiudo con l'altra grande partita della serata, Juventus-Fiorentina. Pioli non si lamenta di come si è messa la Viola ma Allegri sembra aver trovato una quadratura. E allora non ce n'è. Perchè Dybala è sveglio e il Pipita si sta svegliando...



SFIDA A MISTERPALMIERI DI MERCOLEDI'? CERTO, PERCHE' NO!. TOCCA A VOI!



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Lazio-Napoli gol (quota 1.45)

Juventus-Fiorentina 1/handicap (1.90)

Benevento-Roma 2/handicap (1.75)

Milan-Spal 1 (1.23)

Verona-Sampdoria 2 (2.10)



La cinquina vale 12.4 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe