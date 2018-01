Un mercoledì che non scherza. Con partite che sulla carta regalano risultati roboanti. A cominciare dalla Serie A dove la stagione piena di impegni - nazionali e non - ha fatto slittare Lazio-Udinese e Sampdoria-Roma, che avremmo dovuto vedere molto tempo fa.



Lazio-Udinese parla da sola. Dicendo che se una squadra ha appena segnato cinque gol senza l'apporto del suo cannoniere Immobile vuol dire che è un rullo compressore. Ed infatti è quella che ha segnato più reti di tutte, 53. L'Udinese di Oddo? Non ne parliamo nemmeno. Ma se invece vogliamo parlarne possiamo dire che da quando è arrivato il nuovo tecnico ha segnato 24 gol in 10 partite, una media di quasi 2 gol e mezzo a partita. Boom.



Sampdoria-Roma non è a quei livelli di tiro al bersaglio solo perchè i giallorossi hanno perso lo smalto sotto rete. Ma arriva l'amico-nemico Schick che oltretutto compie gli anni. Quagliarella o non Quagliarella in campo, Dzeko o non Dzeko in campo, sembra gol tutta la vita. Anche perchè i liguri in casa mettono paura ma i giallorossi, raggiunti nel finale a San Siro, non possono più fermarsi.



Sedicesimo di finale in Coppa di Francia fra big, ovvero Monaco-Lione. Gli ospiti arrivano addirittura dalla vittoria in campionato contro la regina PSG ma il Monaco è squadrone e andare a picchiarlo al Louis II non è da poco. Mi gioco la combo interna: 1X/gol. Anche perchè la partita contro Mbappe (che si è fatto male di brutto) avrà lasciato carichi nervosi. Per un terno che gli 0-0 non li calcola proprio. Vediamo se è davvero così.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Lazio-Udinese over 2.5 (1.60)



Sampdoria-Roma gol (1.55)



Monaco-Lione 1X/gol (2.00)



Il terno vale 4.96 volte la posta



