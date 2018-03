Serie B e Serie C. Nulla di facile, molto di strano in quello che vado a offrirvi questa volta. Padronissimi di starmi a sentire o dimenticare tutto. Io intanto vado a scartare gli 1.

A cominciare da Carpi-Pro Vercelli, unica sfida che ci offre la cadetteria. Il Carpi ha vinto in casa di un più che derelitto Pescara, che non ne fa una giusta. La Pro viene da una striscia positiva, due vittorie e cinque pareggi, si batte sempre come una leonessa che difende i cuccioli. La doppia X2 a quella quota mi convince.



In Serie C sono due le partite, Cosenza-Lecce e Casertana-Fondi. Mi soddisfa la stessa combo e cioè la X2/under 3.5. Nel primo caso si spiega col fatto che i giallorossi pugliesi sono una capolista quadratissima. Nel secondo caso i padroni di casa hanno un pessimo ruolino di marca casalingo così come gli ospiti non possono vantare belle cose in trasferta. E via con un terno mica da ridere. Difficile ma di soddisfazione.



I CONSIGLI PER LUNEDI':



Carpi-Pro Vercelli X2 (1.76)



Cosenza-Lecce X2/under 3.5 (1.65)



Casertana-Fondi X2/under 3.5 (2.25)



Il terno vale 6.53 volte la posta



@calcioepepe