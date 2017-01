Spezia-Latina è la "spezia" del nostro lunedì di calcio italiano. E si parte subito con la quotona, perchè una squadra che come il Latina fa quattordici pareggi contro una, lo Spezia, che ne fa dieci... Voi che cosa giochereste, quotato a 3.30? Indipendentemente da come finirà, la X è un credo assoluto di questa partita. E vai.



Anche Las Palmas-Valencia ha un numeretto mica da ridere. E cioè che gli ospiti hanno sempre segnato nelle ultime quindici partite, campionato o Coppa. I padroni di casa invece hanno segnato a tutte tranne che a Barcellona e Atletico Madrid, nelle loro ultime dieci partite. Come non orientarsi sul gol?



Il terno si chiude con una quota molto più piccola ma buona per arrotondare. In programma Catanzaro-Lecce, per il girone più acceso in vetta di tutta la Lega Pro. Lecce terzo a 46 punti, Catanzaro terzultimo a 18. I pugliesi hanno la possibilità di agganciare il Matera capolista e scavalcare - o almeno appaiare - il Foggia. La doppia X2 vale poco poco.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Spezia-Latina X (quota 3.30)

Las Palmas-Valencia gol (1.65)

Catanzaro-Lecce X2 (1.13)



Il terno vale 31 euro per 5 euro.



