Sembra una presa in giro. Nel momento della sosta e in cui ogni focus calcistico nostrano si appunta sulla riuscita o meno della VAR, l'Inghilterra fa le sue prove tecniche di trasmissione. Cioè manda in scena la prima partita coperta dalla "coperta" del Video Assistant Referee. Il mondo calcistico si sta rapportando all'innovazione, come è giusto che sia. Chissà, in Brighton-Crystal Palace di FA Cup succederà meno di niente e la VAR farà soltanto finta di esserci. Oppure no. Ma è un inizio e di questo volevo darvi conto.



E ora il match. Tre pareggi nelle ultime cinque interne per il Brighton, tre pareggi nelle ultime cinque in trasferta per il Palace. 3.25 come quota vi sembra brutta?



Anche l'unica partita di Liga ci... intriga. Malaga-Espanyol. Bisogna andare fino al 2011 per trrovare una vittoria interna. Per il resto, quando i catalani biancocelesti hanno messo piede alla Rosaleda di Malaga sono stati pareggi o vittorie. Quattro successi e una X dicono chiaramente che c'è un rapporto d'amore con quello stadio. La doppia esterna affascina e non solo per questo.



PS Una quota che sfiora il 5/1 in un giorno in cui i voli pindarici sono vietati? Sembra di sognare ad occhi aperti.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Brighton-Crystal Palace X (quota 3.25)



Malaga-Espanyol X2 (1.50)





L'ambo vale 4.87 volte la posta



